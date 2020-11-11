Билеты будут стоить порядка 50 рублей.

Фонд кино займется прокатом авторских фильмов в кинотеатрах. О создании нового подразделения в организации рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на заседании профильного комитета Госдумы. Прокат будет проходить в кинотеатрах, открытых в рамках национального проекта "Культура". Она отдельно отметила, что билеты на показы таких картин будут стоить от 30 до 50 рублей.

Любимова рассказала, что часто в министерство обращаются режиссеры с уже готовыми работами. Они просят поддержать эти фильмы в прокате, однако на продвижение уже не остается средств. Глава Минкульта напомнила, что министерству запрещена продюсерская деятельность, но возможна поддержка в рамках нового направления работы в Фонде кино.

Ранее сообщалось о других инициативах, связанных с Фондом кино. Фонд планирует создать условия для поддержки начинающих кинорежиссеров. Первое время курировать этот вопрос будет лично министр культуры.

В стране планируют создать Фонд отечественного онлайн-контента планируют создать в России — инициатива предполагает поддержку создателей видеоконтента.

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