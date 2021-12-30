"Ленфильм" закрыл долг в 51 млн рублей перед Фондом кино

Деньги были выделены на съемки фильмов "Контрибуция" Сергея Снежкина и "Три дня до весны" режиссера Александра Касаткина.

В понедельник, 21 февраля, стало известно, что "Ленфильм" погасил долг перед Фондом кино в размере 51 млн рублей. Деньги были выделены на съемки фильмов "Контрибуция" Сергея Снежкина и "Три дня до весны" режиссера Александра Касаткина.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" снимет фильм о первом блокадном футбольном матче. Картина расскажет зрителям подлинную историю первой футбольной игры в период блокады. Героями станут два спортсмена, игравших за "Динамо". Молодые люди совмещали футбол и работу в угрозыске. В фильме зрители увидят будни спортсменов тех лет. Сценарий написал киновед Алексей Дунаевский. Сейчас съемочная группа ищет локации для игровых эпизодов.

Съемки планируют провести в музее Городского электрического транспорта, на стадионе Динамо и ряде других мест города, а также в Ленобласти.

Фото: Piter.tv