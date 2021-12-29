"Ленфильм" снимет фильм о первом блокадном футбольном матче

"Ленфильм" работает над созданием фильма "Блокадный футбол", который будет посвящен матчу, состоявшемуся 31 мая 1942 года. Об этом сообщили на сайте студии.
Картина расскажет зрителям подлинную историю первой футбольной игры в период блокады. Героями станут два спортсмена, игравших за "Динамо". Молодые люди совмещали футбол и работу в угрозыске. В фильме зрители увидят будни спортсменов тех лет. Сценарий написал киновед Алексей Дунаевский. Сейчас съемочная группа ищет локации для игровых эпизодов.
Съемки планируют провести в музее Городского электрического транспорта, на стадионе Динамо и ряде других мест города, а также в Ленобласти.
Группа подыскивает коммунальную квартиру, не тронутую современным ремонтом, заброшенный дом и двор, которые при небольшом вмешательстве художника смогли бы сойти за блокадные.
Пресс-служба "Ленфильма"
Автором ленты стал режиссер и ученик Игоря Масленникова Вагенак Балаян, оператором - Евгений Труш, художником - Сергей Зайков. Хронометраж картины составит 44 минуты.
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Фото: сайт киностудии "Ленфильм"
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