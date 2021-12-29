"Зенит" отправился на тренировочные сборы в Испанию перед игрой с "Бетисом"

На сборы вылетел, в том числе, восстановившийся после травмы вратарь Станислав Крицюк.

ФК "Зенит" отправился на тренировочные сборы в Испанию. За зиму это третьи сборы, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Тренировочные сборы проходят в Марбелью, куда вылетели 23 игрока. В их числе и восстановившийся после травмы вратарь Станислав Крицюк. На после последний раз он выходил в начале ноября.

При этом все еще восстанавливается после травмы капитан "Зенита" защитник Деян Ловрен.

Отметим, что 24 февраля пройдет ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Матч начнется в 23:00 мск.

Ранее мы писали, что "Зенит" 17 февраля проиграл испанскому "Бетису" со счетом 2:3.

Фото: Piter.TV