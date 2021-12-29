"Зенит" проиграл испанскому "Бетису" со счетом 2:3

Дзюбе удалось забить первый гол только на 25-й минуте, через три минуты Малком сравнял счет.

В четверг, 17 февраля, в Петербурге прошел матч "Зенит" - "Бетис" в рамках в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

На 8-й минуте счет открыл соперник, испанский футболист Родригес. Еще один мяч в ворота сине-бело-голубых забил на 18-й минуте Виллиан Жозе. Дзюбе удалось забить первый гол только на 25-й минуте, через три минуты Малком сравнял счет.

Все решил на 41-й минуте испанский футболист Гуардадо, который забил мяч в ворота петербургской команды. Добавим, что ответная встреча пройдёт в Севилье 24 февраля.

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Бетисом".

Фото и видео: Piter.tv