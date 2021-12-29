Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Бетисом"

Так, в числе игроков оказались Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч с испанским "Бетисом". Игра пройдет в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Так, в числе игроков оказались Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

У противников в команде такой состав: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.

Напомним, что "Зенит" занял третье место в группе с "Ювентусом", "Челси" и "Мальмё". Благодаря этому петербургская команда получила путевку в Лигу Европы УЕФА.

Фото: ФК "Зенит", Piter.tv

