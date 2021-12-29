  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Бетисом"
Сегодня, 20:54
73
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Бетисом"

0 0

Так, в числе игроков оказались Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч с испанским "Бетисом". Игра пройдет в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. 

Так, в числе игроков оказались Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

У противников в команде такой состав: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, Жозе.

Напомним, что "Зенит" занял третье место в группе с "Ювентусом", "Челси" и "Мальмё". Благодаря этому петербургская команда получила путевку в Лигу Европы УЕФА.

Фото: ФК "Зенит", Piter.tv
 

Теги: бетис, зенит, лига чемпионов, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии