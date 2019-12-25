Фонд кино займется поддержкой начинающих режиссеров

В 2020 году на поддержку отечественного кинематографа было выделено 8 млрд рублей. Деньги получили более 200 фильмов.

Фонд кино создаст условия для поддержки начинающих кинорежиссеров. Первое время курировать этот вопрос будет лично министр культуры Ольга Любимова. Об этом пишет ТАСС.

По словам Любимовой, многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться начинающему творцу. Теперь работы новичков будут показывать в кинозалах, специально модернизированных в рамках национального проекта.

"Конечно, это не позволит увеличить сборы, но зато даст возможность зрителям увидеть интересное кино", - отметила Ольга Любимова.

В 2020 году на поддержку отечественного кинематографа было выделено 8 млрд рублей. Деньги получили более 200 фильмов.

Ранее мы писали, что завершились съемки психологического триллера "Соври мне правду" с Прилучным и Мельниковой.

Фото: pixabay.com