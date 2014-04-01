В последнее время на сетевых площадках увеличивается количество отечественного контента.

Фонд отечественного онлайн-контента планируют создать в России — по аналогии с Фондом кино РФ. Инициатива предполагает поддержку создателей видеоконтента. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет. источник РБК

По его словам, в последнее время на сетевых площадках увеличивается количество отечественного контента. Также на этот процесс повлияла пандемия коронавируса. Цель фонда — ускорить данный процесс. Среди мер поддержки - софинансирование производства контента. При этом конкретные условия поддержки пока не прописаны.

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