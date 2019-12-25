Мурашко: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Глава Минздрава привел статистические данные на заседании Госдумы.

Михаил Мурашко заявил, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Об этом глава Минздрава рассказал на расширенном заседании Госдумы по охране здоровья. Текущий показатель стал ниже ожидаемого специалистами на 8,5 процента

Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле - это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что согласно информации Росстата, по стране за январь текущего года скончались 538 младенцев. Этот показатель ниже прошлогоднего з аналогичный период на 1,3 процента. В 2020 году младенческая смертность упала на 12 процентов по сравнению с 2019 годом. Максимальное снижение показателя достигнуто в Северо-Западном федеральном округе.

Мурашко сообщил о первых поставках лекарств через фонд "Круг добра".

Фото: Piter.tv