Мурашко сообщил о первых поставках лекарств через фонд "Круг добра"

В Минздраве рассказали о деятельности фонда, созданного по указу Владимира Путина.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о первых поставках лекарств для пациентов через благотворительный фонд "Круг добра". Информацией чиновник поделился с представителями профильного комитета Госдумы на расширенном заседании по охране здоровья.

Сейчас первые поставки для пациентов уже пошли. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее указ о создании такой организации подписал президент Владимир Путин. Известно, что фонд будет помогать несовершеннолетним с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. "Круг добра" получает заявки от родителей на необходимые поставки медицинских препаратов, а также от главных внештатных врачей Минздрава и региональных ведомств по здравоохранению.

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Фото: Piter.tv