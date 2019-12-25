Мурашко: в РФ зарегистрирована тест-система для выявления британского штамма коронавируса

Глава Минздрава выступил на расширенном заседании комитета ГД по охране здоровья.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что в стране зарегистрирована тест-система для выявления британского штамма коронавируса и других мутаций коронавируса. Об этом чиновник заявил 16 марта на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Сегодня зарегистрирована тест-система для ряда штаммов коронавируса, в том числе английского. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Представитель правительства напомнил, что сейчас контроль качества вакцин от коронавируса находится на беспрецедентно высоком уровне. Министр уточнил, что под медицинским наблюдением во время пика пандемии находилось порядка 1 млн 250 тысяч пациентов, по стране специалисты развернули около 270 тысяч инфекционных койко-мест.

Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта.

Фото: Piter.tv