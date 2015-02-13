Министр считает, что ограничения нужны до формирования у населения популяционного иммунитета.

Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры защиты, чтобы избежать третьей волны коронавируса. Об этом российский министр здравоохранения сообщил журналистам во время рабочей поездки в Новосибирск. Он заявил о необходимости носить медицинские маски, перчатки в общественных местах. По мнению чиновника, введенные правительством ограничения должны соблюдаться до формирования у населения популяционного иммунитета к COVID-19.

Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, вакцинопрофилактику. Необходимо соблюдать меры, которые регламентированы министерством здравоохранения, Роспотребнадзором. Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт уточнил, что наиболее тяжело инфекцию переносят граждане старше 60 лет. Мурашко заметил, что именно поэтому они находятся в списках приоритетной вакцинации.

Мурашко: вакцина "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе исследований.

Фото: Минздрав России