  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах
Сегодня, 15:12
110
matveyvn

Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах

0 0

Несмотря на снижение количества заражённых, пандемия коронавируса продолжается.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. С заявлением он выступил на селекторном совещании с регионами.

По его словам, несмотря на снижение количества заражённых, пандемия коронавируса продолжается.

Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V".

Фото: Минздрав РФ

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии