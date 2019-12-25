Несмотря на снижение количества заражённых, пандемия коронавируса продолжается.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. С заявлением он выступил на селекторном совещании с регионами.

По его словам, несмотря на снижение количества заражённых, пандемия коронавируса продолжается.

Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V".

Фото: Минздрав РФ