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Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V"
Сегодня, 10:46
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matveyvn

Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V"

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Одна двухкомпонентная доза не включает налог на добавленную стоимость.

Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V" — теперь предельная стоимость составляет 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что одна двухкомпонентная доза не включает налог на добавленную стоимость.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что цену удалось снизить в результате отработки и оптимизации технологии производства "Спутник V". Повлиял также рост объёмов производства для массовой вакцинации россиян. По словам Мантурова, предельная цена установлена на вакцину, которая распространяется в масштабных государственных российских программах иммунизации.

Ранее в Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V".

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, минздрав, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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