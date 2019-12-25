Одна двухкомпонентная доза не включает налог на добавленную стоимость.

Минздрав снизил отпускную цену на "Спутник V" — теперь предельная стоимость составляет 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что одна двухкомпонентная доза не включает налог на добавленную стоимость.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что цену удалось снизить в результате отработки и оптимизации технологии производства "Спутник V". Повлиял также рост объёмов производства для массовой вакцинации россиян. По словам Мантурова, предельная цена установлена на вакцину, которая распространяется в масштабных государственных российских программах иммунизации.

Ранее в Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V".

Фото: Piter.tv