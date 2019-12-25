В Никарагуа прибыла первая партия "Спутника V"

В Никарагуа прибыла первая партия российского препарата против коронавируса "Спутника V". Об этом в эфире местного четвертого канала сообщил вице-президент страны Росарио Мурильо. Он уточнил, что вакцина на безвозмездной основе отправлена Москвой в центральноамериканское государство.
Вчера ночью мы с благодарностью приняли первую партию вакцины "Спутник V", которая была поставлена безвозмездно.
Росарио Мурильо, вице-президент Никарагуа
Политик уточнил, что данная поставка говорит о дружбе между странами, а также о солидарном сотрудничестве. Мурильо напомнил населению, что первые дозы вакцины будут использоваться для того, чтобы привить наиболее уязвленные категории граждан, которые могут пострадать от COVID-19 в первую очередь. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, с проблемами сердца, почечной недостаточностью и онкологией.
РФПИ анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах.
Фото: Pixabay.com
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