Росарио Мурильо заявила, что от наводнения погибли два несовершеннолетних.

Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек. Об этом журналистам издания La Prensa рассказала вице-президент республики Росарио Мурильо. Чиновница отметила, что атмосферное явление повлекло за собой оползни и наводнения, вызванные проливными дождями.

Опасность не миновала, ураган покинул территорию, но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается Росарио Мурильо, вице-президент Никарагуа

Власти страны напомнили, что четыре человека погибли из-за "Йоты" еще 17 ноября, еще двое - утром 18 ноября. В списке погибших числятся два ребенка. Они утонули в разлившейся реке, которая протекает недалеко от их дома. Мурильо добавила, что масштабы "катастрофического ущерба" еще предстоит определить. Из опасных районов спасатели смогли эвакуировать 63 тысяч местных жителей. Их разместили во временных убежищах.

Колумбия: ураган "Йота" повредил 98% инфраструктуры острова Провиденсия.