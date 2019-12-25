Даниэль Ортега объяснил свое решение стремлением перекрытия путей для оппозиции.

Политически лидер из Никарагуа после 30 лет своего правления пообещал отменить выборы. Известно, что Даниэль Ортега находился на высшем государственном посту в период с 1979 по 1990 год. В 2007 году мужчина снова был избран на должность и с того времени не покидал ее. По словам главы африканского государства, отмена выборов призвана перекрыть пути для местной оппозиции. Соответствующими данными поделились западные авторы их новостного агентства The Reuters.

Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся. Даниэль Ортега, президент Никарагуа

Известно, что в 2025 году Даниэль Ортега еще больше укрепил свою власть с помощью проведения серии конституционных реформ. Эти правки в основном документе страны включали в себя назначение его жены Росарио Мурильо "сопрезидентом" и продление президентского срока до шести лет. Таким образом, политик вместе с супругой сейчас контролируют почти все аспекты местного правительства, включая армию и судебную систему.

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