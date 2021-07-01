В Петербург не пустили 100 тонн арахиса из Никарагуа

В нём обнаружили живое имаго насекомого.

В 100 тоннах арахиса, прибывшего в Петербург из Центральной Америки, обнаружили карантинный объект. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга специалистами Россельхознадзора при проведении фитосанитарного контроля импортной партии очищенного арахиса (100 тонн) из Никарагуа, на дне контейнера было обнаружено живое имаго насекомого.

Лабораторным исследлванием было подтверждено наличие карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партии лущеного арахиса.

Выпуск данной партии подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.

В начале сентября в Петербург не пустили более 53 тонн арахиса с вредителем из Индии.

Фото: Россельхознадзор