В Петербург не пустили более 53 тонн арахиса с вредителем

Партия арахиса доставлялась из Индии.

В морском порту Санкт-Петербурга инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили зараженный арахис из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При ввозе 53,8 тонны очищенного арахиса, произведенного в Индии, инспекторами были выявлены признаки заражённой продукции. Партии арахиса направлялись в Ленинградскую область. Были проведены лабораторные исследования, в результате которых установлена зараженность партий арахиса вредителем запасов зерна – малым мучным хрущаком (Triboliumconfusum).

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз данной партии арахиса на территорию Российской Федерации запрещен.

Также ранее в Петербург не пустили более 24 тонн южноафриканских мандаринов с личинками.

Фото: Россельхознадзор