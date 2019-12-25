В Петербург не пустили более 24 тонн южноафриканских мандаринов с личинками

Экспертизой был подтвержден факт заражения продукции карантинным вредным организмом — средиземноморской плодовой мухой.

В Петербург не разрешили вводить более 24 тонн цитрусовых из ЮАР, так как они были заражены. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором при досмотре партии (24,5 тонны) свежих мандаринов были обнаружены личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Цитрусовые следовали морским транспортом из ЮАР в адрес одной из петербургских фирм.

Экспертизой был подтвержден факт заражения продукции карантинным вредным организмом — средиземноморской плодовой мухой (Ceratitiscapitata (Wied.)).

В соответствии с нормативными требованиями ЕАЭС в области карантина растений ввоз фруктов запрещен.

Ранее к ввозу в Петербург запретили более 81 тонны арахиса.

Фото: Россельхознадзор