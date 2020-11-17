Ураган "Йота" достиг карибского побережья Никарагуа вечером 16 ноября. Об этом сообщили представители Национального центра США по наблюдению за ураганами. Штаб-квартира метеорологов располагается в штате Флорида, в Майами.
Крайне опасный ураган "Йота" достиг побережья на северо-востоке Никарагуа
заявление экспертов
Специалисты предполагают, что ураган вызовет наводнения, а также оползни в нескольких районах Центральной Америки. Система предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий в Никарагуа зафиксировала, что атмосферное явление ослабло до четвертой категории по Саффира - Симпсона. На данный момент скорость ветра в его пределах достигает 69,4 метров в секунду. Ураган направляется на запад со скоростью 14,76 километров в час.
Власти Никарагуа организовали 250 убежищ. В повышенной готовности находятся 9 тысяч военнослужащих, 8,6 тысяч полицейских, 900 медиков и 600 спасателей.
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Видео: YouTube / Confidencial
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