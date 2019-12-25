Специально для этого в республику пребудет посол Никарагуа Асусена Торрес.

Никарагуа откроет почётное консульство в Крыму 10 ноября. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова.

Почётное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Георций Мурадов, вице-премьер правительства Крыма

Он отметил, что специально для этого в республику пребудет посол Никарагуа Асусена Торрес. Новое консульство откроется в Симферополе. Это будет первое зарубежное консульское учреждение в Крыму.

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