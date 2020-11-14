Атмосферное явление угрожает Гондурасу и Никарагуа.

Тропический шторм "Йота" образовался в Карибском море 13 ноября. Об этом рассказали представители Национального центра по наблюдению за ураганами в США. Специалисты уточнили, что на данный момент скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 17,9 метров в секунду. Шторм движется в юго-западном направлении со скоростью в 4,8 метра в секунду. Эксперты говорят о том, что шторм может обрушиться на побережье Гондураса и Никарагуа.

Напомним, что атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя в том случае, если скорость ветра в его пределах достигает 17, метра в секунду. Если этот показатель увеличивается до 33 метров в секунду, то шторм становится ураганом.

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Видео: YT / WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast