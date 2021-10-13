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Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 58
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Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 58

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Число жертв стихии растет, непогода распространилась на девять регионов Филиппин.

Число жертв тропического шторма "Меги" на Филиппинах достигло 58 человек. Об этом рассказали представители информационного агентства  Agence France-Presse  со ссылкой на размещенные в открытом доступе сводки экстренных служб. По данным специалистов, на провинцию Лейте пришлось около 47 летальных случаев из-за непогоды. В этом же регионе еще 27 жителей пропали без вести. Порядка сотни граждан травмировались. 

Напомним, что в официальном отчете от Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Филиппин содержалась информация о 43 погибших и более 580,8 тысячах пострадавших от шторма. Уточняется, что сейчас циклон распространился на девять регионов. Спасатели отправили более 42,3 тысяч жителей страны по эвакуационным центрам, которых на Филиппинах организовано 348 единиц.

В интервью телеканалу CNN Philippines мэр города Бейбей-сити, расположенного в провинции Лейте, Хосе Карлос Кари сообщил о гибели 47 человек в населенном пункте. Там не прекращаются ливни, которые принесли с собой оползни и наводнения.

"Меги" повредил уже 341 дом, а общая сумма ущерба составила 709,5 тысяч песо (или 13,5 тысяч долларов).

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Фото: CNN Philippines

Теги: бейбей-сити, тропический шторм, филлипины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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