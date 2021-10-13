Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 58

Число жертв стихии растет, непогода распространилась на девять регионов Филиппин.

Число жертв тропического шторма "Меги" на Филиппинах достигло 58 человек. Об этом рассказали представители информационного агентства Agence France-Presse со ссылкой на размещенные в открытом доступе сводки экстренных служб. По данным специалистов, на провинцию Лейте пришлось около 47 летальных случаев из-за непогоды. В этом же регионе еще 27 жителей пропали без вести. Порядка сотни граждан травмировались.

Напомним, что в официальном отчете от Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Филиппин содержалась информация о 43 погибших и более 580,8 тысячах пострадавших от шторма. Уточняется, что сейчас циклон распространился на девять регионов. Спасатели отправили более 42,3 тысяч жителей страны по эвакуационным центрам, которых на Филиппинах организовано 348 единиц.

В интервью телеканалу CNN Philippines мэр города Бейбей-сити, расположенного в провинции Лейте, Хосе Карлос Кари сообщил о гибели 47 человек в населенном пункте. Там не прекращаются ливни, которые принесли с собой оползни и наводнения.

"Меги" повредил уже 341 дом, а общая сумма ущерба составила 709,5 тысяч песо (или 13,5 тысяч долларов).

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Фото: CNN Philippines