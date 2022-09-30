США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

Пентагон рассказал о направлениях, по которым готов помогать украинским властям и ВСУ.

США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой военной помощи киевскому режиму. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с филиппинским министром по обороне подтвердил американским глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник заметил, что поддержка со стороны Вашингтона включает в себя как поставки вооружений и боеприпасов, так и и подготовку украинских военных, помощь Киеву в логистической сфере.

Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать. Ллойд Остин, глава Пентагона

Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Strategic post