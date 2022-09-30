Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"

Ллойд Остин рассказал о необходимости дождаться, когда специалисты завершат расследование.

США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток". Об этом в ходе совместной пресс-конференции с филиппинским коллегой сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник из Пентагона призвал СМИ дождаться результатов расследования по чрезвычайной ситуации на трубопроводах, размещенных в акватории Балтийского моря.

Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло. Ллойд Остин, глава Пентагона

В понедельник 26 сентября теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Власти Дании и Швеции уточнили, что выявили несколько утечек голубого топлива: две на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2", около острова Борнхольм. ФРГ, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию на энергетические проекты России.

Пентагон: США пока не передавали Киеву ЗРК NASAMS.

Фото и видео: YouTube / Strategic post