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МИД РФ: жертв и пострадавших при пожаре в посольстве России на Филиппинах нет
Сегодня, 12:35
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МИД РФ: жертв и пострадавших при пожаре в посольстве России на Филиппинах нет

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Здание дипломатической миссии серьезно повреждено.

Российские дипломаты сообщили, что жертв и пострадавших при пожаре в посольстве РФ на Филиппинах нет.В настоящее время огонь ликвидирован. Ранее в местных СМИ распространились сведения о том, что вечером 4 февраля в Маниле очевидцы увидели пламя, распространившееся по зданию дипломатического ведомства Москвы. В настоящее время понятно, что дому нанесен серьезный материальный ущерб. Устанавливаются причины произошедшего.

Пожар в Посольстве России в Маниле ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в Посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы.

заявление ДСКЦ МИД РФ

Вечером 5 февраля филиппинское издание Rappler рассказало о пожаре на территории российского посольства в Маниле. В собственном YouTube-канале журналисты опубликовали видео, на котором видна горящая крыша здания.

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Фото и видео:

Теги: манила, мид, посольство, филлипины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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