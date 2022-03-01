Некоторые пригородные составы и один поезд дальнего следования задержаны по графику.

Движение поездов закрыли на перегоне в Сочи из-за схода грунта и грязекаменной массы. Об этом журналистам рассказали представители экстренной региональной службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Специалистам пришлось временно приостановить движение по участку. Сейчас фиксируется временная задержка транспорта по данному участку железной дороги.

От диспетчера Сочинской дистанции пути СК ЖД ОАО "РЖД" поступило сообщение о закрытии движения на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, 1929-й км. сообщение ГУ МЧС по региону

К уборке грунта привлекается хозяйственный поезд. На месте ликвидации последствий стихии работают 33 человека из личного состава аварийной бригады, а также шесть единиц специальной техники. В пресс-службе ОАО "РЖД" уточнили, что график сместился у электричек "Имеретинский Курорт - Туапсе" (на 55 минут), Туапсе - Имеретинский Курорт (на 1 час 10 минут), "Краснодар - Имеретинский Курорт" (на полчаса). Задержки также коснулись пассажирского поезда дальнего следования № 103 Москва - Адлер (на один час).

В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.

Фото и видео: Вконтакте / ЧП Сочи