Пламя уже локализовано, производство не останавливалось.

В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Сообщение в диспетчерскую службу о возгорании на промышленном объекте поступило в 09:47 по местному времени. В настоящее время на месте инцидента находится лаборатория по замеру предельно допустимых значений концентрации вредных веществ, а также оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Площадь аозгорания составила около 100 квадратных метров.

На территории АО "РНПК" в районе Южного промышленного узла произошло возгорание установки на площади 100 кв. метров. пресс-служба ГУ МЧС по Рязани

Специалисты сообщили прессе, что эвакуация объекта не требуется. В ликвидации пламени принимают участие 58 человек личного состава и 16 единиц специальной техники. В компании "РНПК" объяснили, что возгорание нефтепродуктов локализовано. Угрозы для окружающей среды нет. Проводится экологический мониторинг обстановки, а производственный процесс на заводе не прекращался.

Спасатели справились с пожаром на территории "Невской ратуши".

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