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Спасатели справились с пожаром на территории "Невской ратуши"

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Обгорели 300 квадратных метров площади.

Пожар в строящемся здании на территории делового квартала "Невская ратуша" потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь удалось локализовать в течение 40 минут с момента поступления сообщения в МЧС. В 11-этажном строящемся здании в Дегтярном переулке, 5, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. 

Сведения о пострадавших не поступало. С пожаром боролись 46 спасателей.

В "Невской ратуше" находятся офисные центры, а также располагается часть комитетов Смольного. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Орлова

Теги: невская ратуша, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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