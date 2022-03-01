Спасатели справились с пожаром на территории "Невской ратуши"

Обгорели 300 квадратных метров площади.

Пожар в строящемся здании на территории делового квартала "Невская ратуша" потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь удалось локализовать в течение 40 минут с момента поступления сообщения в МЧС. В 11-этажном строящемся здании в Дегтярном переулке, 5, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступало. С пожаром боролись 46 спасателей.

В "Невской ратуше" находятся офисные центры, а также располагается часть комитетов Смольного.

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