В строящемся здании на Дегтярном переулке горит кровля

Площадь пожара уточняется, сведения о пострадавших не поступали.

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в строящемся здании. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В 9:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Дегтярный переулок , дом 5. В 11-ти этажном здании размером 50х100 метров горит кровля строящегося объекта делового квартала "Невская ратуша". Площадь пожара уточняется, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС.

Фото: Piter.tv

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