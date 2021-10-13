Без вести пропали девять человек.

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 13 человек. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что еще девять жителей региона считаются пропавшими без вести после тропического шторма Kompasu ("Компасу"), который обрушился на север архипелага.

Информационное агентство "Синьхуа" сослалось на региональное Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий, заявив, что непогода привела к наводнениям и оползням в провинции Палаван, а также крупнейшем на Филиппинах острове Лусон. Затоплены по меньшей мере семь населенных пунктов. Чиновникам пришлось эвакуировать в безопасные зоны порядка двух тысяч граждан. Власти рассказали, что циклон нанес ущерб для национальной экономики в размере 10 млн долларов.

Напомним, что Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Для региона он стал 18 по счету в этом сезоне.

Россиянин погиб в Испании, пытаясь спасти свою подругу.

Фото и видео: Youtube/InfoStation