Молодой человек хотел вытащить из шторма свою знакомую из Финляндии.

Россиянин погиб в Испании, пытаясь спасти свою подругу из Финляндии. Этот момент сняла на видео его жена. Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что трагедия произошла 23 сентября в городе Торревьеха. Его считают "самым русским" населенным пунктом в стране.

Жертвой стихии стал Данила Гагарин. Он работал фитнес-тренером в городе. Во время отдыха на берегу Коста-Бланка иностранка решила прыгнуть в воду со скалы. Ее не смутил шторм. Выбраться на берег самостоятельно у девушки не получилось и ей на помощь пришел друг. Он почти вытащил пострадавшую, которая потеряла сознание, но большая волна накрыла их обоих. Данила погиб вместе с девушкой. Тело иностранки обнаружили спасатели вечером того же дня в более чем трех километрах от места инцидента. Спустя несколько дней было обнаружено тело россиянина.

Известно, что погибшая также являлась инструктором. 24-летняя девушка преподавала йогу.

Спасатели объяснили, как вызволяли кота из поврежденного взрывом дома в Ногинске.

Фото и видео: Telegram / BAZA