Замглавы Минторговли Филиппин сообщил о курсе страны на стабильное развитие.

Энергетическая безопасность в настоящее время является очень важным фактором для сохранения стабильности, поэтому Филиппины заинтересованы в увеличении поставок энергетических ресурсов из России. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по результатам проведенного саммита "Россия - АСЕАН", организованного на территории Казани. Иностранный специалист пояснил, что энергетическая безопасность считается одним из ключевых приоритетов президента Фердинанда Маркоса - младшего. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о перспективах двустороннего сотрудничества в области энергетики.

И, конечно, когда мы говорим об энергетической безопасности, очень важно, чтобы была возможность выбора, возможность не только импортировать ресурсы или топливо, но и увеличить поставки других видов энергии. Аллан Гепти, замглавы минторговли Филиппин

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