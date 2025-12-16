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Филиппины заинтересованы увеличить поставки энергоресурсов из России
Сегодня, 12:45
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Филиппины заинтересованы увеличить поставки энергоресурсов из России

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Замглавы Минторговли Филиппин сообщил о курсе страны на стабильное развитие.

Энергетическая безопасность в настоящее время является очень важным фактором для сохранения стабильности, поэтому Филиппины заинтересованы в увеличении поставок энергетических ресурсов из России. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти по результатам проведенного саммита "Россия - АСЕАН", организованного на территории Казани.  Иностранный специалист пояснил, что энергетическая безопасность считается одним из ключевых приоритетов президента Фердинанда Маркоса - младшего. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о перспективах двустороннего сотрудничества в области энергетики. 

И, конечно, когда мы говорим об энергетической безопасности, очень важно, чтобы была возможность выбора, возможность не только импортировать ресурсы или топливо, но и увеличить поставки других видов энергии.

Аллан Гепти, замглавы минторговли Филиппин

Посол в РФ: Филиппины запросили первую личную встречу Маркоса-младшего с Путиным.

Фото: pxhere.com

Теги: филиппины, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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