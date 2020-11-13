Пропавшими без вести считаются 20 жителей, еще 42 человека получили травмы.

Число погибших из-за тайфуна "Вамко" на Филиппинах возросло до 42 человек. Об этом сообщили журналисты агентства "Синьхуа". В СМИ уточнили, что стихия обрушилась на центральный острова Лусон, на котором располагается столица государства - Манила.

На данный момент чиновники знают также о 43 пострадавших и 20 жителях, которые считаются пропавшими без вести. Ранее появилась информация о 26 жертвах и 25 раненых. Тайфун вызвал ливни, камнепады и оползни в нескольких регионах по стране. Специалисты ведут поисково-спасательные операции.

Напомним, что "Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в 2020 году. Ранее на островах бушевал шторм "Гони". Он унес жизни 25 человек. Еще шестеро остаются пропавшими без вести.

Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды.

Фото и видео: YouTube / Global News