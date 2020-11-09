Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Известно, что шторм добрался до архипелага Флорида-Кис на юго-западе штата. От города Маратон природное явление находится в 45 километрах.
"Эта" движется в северном направлении со скоростью 22 километра в час.
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Видео: YouTube / WPLG Local 10
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