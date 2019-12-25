Накануне в Сочи был шторм.

Нашедший тело сооснователя Skillbox назвал вероятную причину его гибели. В интервью с телеканалом "360" инфорг спасательно-поискового отряда Мария Лебедь рассказала, что тело 31-летнего бизнесмена Игоря Коропова нашли в акватории Черного моря. В местном Следственном комитете уточнили, что на жертве отсутствуют следы насилия. Смерть сооснователя холдинга Skillbox подтвердили в пресс-службе Mail.Ru Group. Очевидец событий предположил, что мужчина утонул, так как в последние дни в Сочи зафиксирован шторм.

Мне показалось, что он был в ластах. Вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть. До этого три дня были очень большие волны очевидец

Тело погибшего нашел местный житель, который заметил в море непонятный объект. Изначально он принял его за дельфина или буй. Проезжая мимо человек понял, что на глади воды лежит тело спиной вверх. Он связался с береговой охраной. После этого на место прибыли специалисты.

В зоне поиска основателя Skillbox Игоря Коропова нашли тело в Черном море.

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