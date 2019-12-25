В зоне поиска основателя Skillbox Игоря Коропова нашли тело в Черном море

Неопознанный труп транспортируется на берег.

В Черном море нашли тело мужчины. По данным "РИА Новостей", погибшим может являться сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов. Агентство основывается на данных Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент известно, что найдено неопознанное тело в акватории региона.

В акватории Чёрного моря найдено непознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Напомним, что в регионе ведутся поиски 31-летнего Игоря Кропова. В Следственном комитете рассказали, что в ночь на 1 ноября мужчина покинул отель, находящийся на улице 65 Лет Победы. Он двинулся в сторону пирса Нижнеимертинского порта. После этого местоположения пропавшего было неизвестно. К поисковой операции подключены силы МЧС и отряда "Лиза Алерт".

Поисковики "Лиза Алерт" рассказали, когда они отказывают в поисках.

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