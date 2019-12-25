Поисковики "Лиза Алерт" рассказали, когда они отказывают в поисках

Например, отказать могут человеку, который не хочет подавать в полицию заявление о пропаже.

Представители поисковых отрядов "Лиза Алерт" рассказали, когда они отказывают в поисках и кого не станут искать, даже если заявок будет очень много.

Поисковые отряды не ищут людей, потерявшихся давно, пропавших без вести и погибших солдат Великой Отечественной и других войн, не занимаются поиском животных. Также не у всех отрядом могут быть ресурсы для поиска людей на воде. Изначально отряд вовсе создавался, чтобы искать пропавших детей, но затем поиск распространился на людей всех возрастов.

Есть отряды, которые ищут только детей, есть те, кто не ищет, например, "бегунков", или алкоголиков и наркоманов — мы же берём в работу все виды заявок, если речь идёт о недавней пропаже человека. поисковики "Лиза Алерт"

Также отказать могут человеку, который не хочет подавать в полицию заявление о пропаже. Не возьмутся поисковики и за заявки, когда нужно искать беглых преступников или военнообязанных. Также не редкими бывают случаи, когда ищут родственников, но те не хотят, чтобы их находили. Так как это совершеннолетние люди, они сами принимают такие решения и поисковики не в праве в это вмешиваться.

В Петербурге за полгода без вести пропал 121 человек.

Фото: ВК/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт"