Поиски 15-летней девочки-подростка в Петербурге длятся второй месяц

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей можно по телефону горячей линии ПСО "ЛизаАлерт"

Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски 15-летней жительницы Петербурга, которая пропала ещё 4 сентября. Об этом волонтёры сообщили в социальных сетях.

Девочка ушла из 2 месяца назад и до сих пор не выходит на связь. Рост подростка составляет 153 см, телосложение худощавое, чёрные волосы и голубые глаза. Какая одежда была на ней в день пропажи, неизвестно.

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей можно по телефону горячей линии ПСО "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52, либо позвонив по номеру 8 (904) 550-80-69 (Юлия).

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Петербурге и Ленобласти пропали более 2,7 тыс. человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер