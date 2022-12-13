В Петербурге ищут двух пропавших 14-летних подростков

Всех, кто может что-то рассказать о местонахождении школьников, просят звонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52 или на номер 112.

В Петербурге разыскивают двух восьмиклассников – мальчика и девочку. С 31 января их местонахождение неизвестно. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт Питер".

Рост девочки 164 см, голубые, глаза, волосы светлые. Была одета в чёрные джинсы, ботинки и длинную куртку с бежевым шарфом. Рост мальчика 176 см, волосы русые, глаза серые. Был в черной куртке и джинсах, на ногах белые кроссовки. У обоих были рюкзаки.

Всех, кто может что-то рассказать о местонахождении школьников, просят звонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52 или на номер 112.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер