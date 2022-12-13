За март в Петербурге и Ленобласти пропали 37 детей

Пятерых несовершеннолетних ищут до сих пор, трое найдены мёртвыми.

В течение марта 2023 года в Петербурге и Ленинградской области без вести пропали 37 детей. Об этом свидетельствует статистика, приведённая пресс-службой отряда "Лиза Алерт".

Волонтёры отметили, что в этом месяце наблюдалась тревожная ситуация: такого большого количества пропавших несовершеннолетних давно не фиксировали.

Добавим, что 17 из 37 заявок касаются пропажи детей в возрасте от трёх до одиннадцати лет. Пятерых ребят продолжают искать, троих нашли мёртвыми, в том числе, двоих мальчиков, которые погибли в Финском заливе. Остальных детей нашли живыми.

Ранее мы сообщили о том, что мальчики погибли в Финском заливе от переохлаждения.

Фото: Pxhere