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Мальчики погибли в Финском заливе от переохлаждения
Сегодня, 11:10
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Мальчики погибли в Финском заливе от переохлаждения

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По предварительным данным, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели школьников в Василеостровском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 29 марта поступило сразу два заявления о пропаже мальчиков, учеников 1 и 6 классов. Родители сообщили, что их дети дружат, часто проводят вместе время, и в этот день около полудня они договорились о прогулке, о чем по телефону оповестили своих родных. Больше школьники на связь не выходили, телефоны обоих были отключены. 

Сначала родители искали сыновей своими силами. Когда поиски не дали результатов, обе семьи обратились в полицию. По камерам видеонаблюдения было установлено, что дети пошли в сторону Василеостровского намыва. С привлечением волонтеров, на месте был организован комплекс поисковых мероприятий. 

Рано утром 30 марта тела мальчиков были обнаружены в Финском заливе недалеко от прибрежной полосы намыва. По предварительным данным, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду. Так как глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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