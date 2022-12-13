Мальчики погибли в Финском заливе от переохлаждения

По предварительным данным, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели школьников в Василеостровском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 29 марта поступило сразу два заявления о пропаже мальчиков, учеников 1 и 6 классов. Родители сообщили, что их дети дружат, часто проводят вместе время, и в этот день около полудня они договорились о прогулке, о чем по телефону оповестили своих родных. Больше школьники на связь не выходили, телефоны обоих были отключены.

Сначала родители искали сыновей своими силами. Когда поиски не дали результатов, обе семьи обратились в полицию. По камерам видеонаблюдения было установлено, что дети пошли в сторону Василеостровского намыва. С привлечением волонтеров, на месте был организован комплекс поисковых мероприятий.

Рано утром 30 марта тела мальчиков были обнаружены в Финском заливе недалеко от прибрежной полосы намыва. По предварительным данным, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду. Так как глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег.

Фото: Piter.tv