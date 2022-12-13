Тела двух пропавших мальчиков нашли в полынье у намыва Васильевского острова

Тела потерявшихся накануне мальчиков 8-ми и 11-ти лет обнаружены в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом пишет "Фонтанка".
Установлено, что старший из детей отпросился гулять у отца накануне после 12:00, когда закончил занятие немецким языком. В 15:00 мужчина попытался позвонить сыну, но у него был выключен телефон. Отец отправился на поиски ребёнка. Вечером стало известно, что мальчик ушёл в 8-летним другом, которого также ищут родители.
Ночью спасателям удалось извлечь из воды тело младшего мальчика, а уже утром погибшим был обнаружен и старший ребёнок.
Ранее мы сообщили о том, что в Колпино отец нашел в коридоре труп 15-летней дочери.
Фото: Pxhere
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