Тела двух пропавших мальчиков нашли в полынье у намыва Васильевского острова

Дети 8-ми и 11-ти лет ушли гулять накануне.

Тела потерявшихся накануне мальчиков 8-ми и 11-ти лет обнаружены в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом пишет "Фонтанка".

Установлено, что старший из детей отпросился гулять у отца накануне после 12:00, когда закончил занятие немецким языком. В 15:00 мужчина попытался позвонить сыну, но у него был выключен телефон. Отец отправился на поиски ребёнка. Вечером стало известно, что мальчик ушёл в 8-летним другом, которого также ищут родители.

Ночью спасателям удалось извлечь из воды тело младшего мальчика, а уже утром погибшим был обнаружен и старший ребёнок.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино отец нашел в коридоре труп 15-летней дочери.

Фото: Pxhere