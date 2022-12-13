В Колпино отец нашел в коридоре труп 15-летней дочери

В момент происшествия отца не было дома, в квартире находилась мачеха школьницы.

В Колпино в коридоре квартиры отец обнаружил тело 15-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело девочки было найдено около турника, там же находилась верёвка, никакой записки не было. В момент происшествия отца не было дома, в квартире находилась мачеха школьницы. Женщина была в своей комнате и ничего не слышала.

С 2 марта 2022 года семья состоит на учете в ОДН и ПДН, как неблагополучная. Несовершеннолетняя воспитывалась отцом и мачехой.

Со слов отца, 27 марта у дочери произошел конфликт с молодым человеком, с которым она познакомилась в октябре 2022 года в интернете. Девочка очень переживала из-за этого. Несовершеннолетняя на учете в ПНД и ОДН не состоит, по месту учебы характеризуется положительно.

Ранее на станции метро "Лиговский проспект" был обнаружен труп подростка с отёком мозга.

Фото: Piter.tv