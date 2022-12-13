На станции метро "Лиговский проспект" обнаружен труп подростка с отёком мозга

Установлено, что молодой человек отравился веществом нейротропного действия.

Вечером вторника, 28 марта, в вестибюле станции метро "Лиговский проспект" был обнаружен труп 16-летнего подростка. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, погибший проживал в Кудрово. У молодого человека диагностировали острое отравление неизвестным веществом нейротропного действия тяжелой степени, первичную эпилепсию, тромбоэмболию легочной артерии и отёк головного мозга. Смерть наступила примерно в 9:44 утра.

Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что маленький мальчик госпитализирован после падения со второго этажа в Стрельне.

Фото: Piter.TV