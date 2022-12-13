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Маленький мальчик госпитализирован после падения со второго этажа в Стрельне
Сегодня, 9:23
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Маленький мальчик госпитализирован после падения со второго этажа в Стрельне

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Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.

Во вторник, 28 марта, из дома по Набережной улице в посёлке Стрельна был госпитализирован маленький ребёнок после падения со второго этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Малышу почти 2 года. Он доставлен в больницу с ЗЧМТ, УГМ тяжелой степени, субдуральной гематомой правой лобной теменной области, линейным переломом теменной кости в крайне тяжелом состоянии.

 Семья ребёнка полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на автодороге "подъезд к Колпино" мальчик попал под машину.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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