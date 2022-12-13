На автодороге "подъезд к Колпино" мальчик попал под машину

Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Накануне утром, 25 марта, на третьем километре автодороги "подъезд к г. Колпино" мальчик попал под машину. Ребенок перебегал дорогу на "красный", когда его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Восьмилетний ребенок находился на улице один. Он пересекал проезжую часть по "зебре".

Иномаркой "Хендай" управлял 47-летний водитель. Он вызвал скорую помощь пострадавшему.

Ребенка доставили в больницу. Школьник в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv