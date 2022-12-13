На автодороге "подъезд к Колпино" мальчик попал под машину

Накануне утром, 25 марта, на третьем километре автодороги "подъезд к г. Колпино" мальчик попал под машину. Ребенок перебегал дорогу на "красный", когда его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Восьмилетний ребенок находился на улице один. Он пересекал проезжую часть по "зебре".
Иномаркой "Хендай" управлял 47-летний водитель. Он вызвал скорую помощь пострадавшему.
Ребенка доставили в больницу. Школьник в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.
Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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