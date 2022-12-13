  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На автодороге "подъезд к Колпино" мальчик попал под машину
Сегодня, 12:00
72
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На автодороге "подъезд к Колпино" мальчик попал под машину

0 0

Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Накануне утром, 25 марта, на третьем километре автодороги "подъезд к г. Колпино" мальчик попал под машину. Ребенок перебегал дорогу на "красный", когда его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Восьмилетний ребенок находился на улице один. Он пересекал проезжую часть по "зебре". 

Иномаркой "Хендай" управлял 47-летний водитель. Он вызвал скорую помощь пострадавшему.

Ребенка доставили в больницу. Школьник в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: девушка попросила петербуржца о встрече и отправила на свидание грабителей.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в колпино, полиция, ребено попал под машину, сбили мальчика, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии