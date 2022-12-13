Девушка попросила петербуржца о встрече и отправила на свидание грабителей

Мужчины приставили нож к горлу 23-летнего мужчины и забрали у него банковскую карту.

В Невском районе преступная группировка напала на жителя Петербурга. Злоумышленники придумали схему обмана молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 24 марта. Вечером мужчине позвонила неизвестная и попросила о встрече. Девушка сказала, что за собеседником приедет машина. На Искровском проспекте, 2, горожанин сел на заднее сиденье автомобиля "Рено". В иномарку по пути подсели двое злоумышленников. Они начали требовать у 23-летнего парня деньги, угрожали убийством.

Пострадавший отдал бандитам свою банковскую карту. После этого его вытолкнули из автомобиля.

Мужчина обратился в полицию ранним утром 25 марта. Молодой человек рассказал правоохранителям, что злодеи сняли с его счета 70 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Полицейские разыскивают нарушителей закона.

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Фото: Piter.tv