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Петербургская школьница попала в больницу после того, как приняла наркотики
Сегодня, 11:08
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Петербургская школьница попала в больницу после того, как приняла наркотики

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16-летней девочке стало  плохо в гостях у 18-летнего друга.

Из квартиры на Парашютной карета скорой помощи доставила в больницу девочку, которой стало плохо после приема наркотиков. По информации Piter.tv, 16-летней жительнице Петербурга стало  плохо в гостях у 18-летнего друга.

Приятель пострадавшей рассказал врачам, что его знакомая находится в состоянии наркотического опьянения.

Обстоятельства случившегося уточняются. Девушка находится в тяжелом состоянии. Ситуацией заинтересовались сотрудники полиции. 

Девочка воспитывается в неполной семье. На учете в ПДН ребенок  не состоит. 

Ранее на Piter.tv: петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг.

Фото: Pxhere

 

Теги: дети, наркотики, парашютная улица, полиция, скорая, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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