Петербургская школьница попала в больницу после того, как приняла наркотики

16-летней девочке стало плохо в гостях у 18-летнего друга.

Из квартиры на Парашютной карета скорой помощи доставила в больницу девочку, которой стало плохо после приема наркотиков. По информации Piter.tv, 16-летней жительнице Петербурга стало плохо в гостях у 18-летнего друга.

Приятель пострадавшей рассказал врачам, что его знакомая находится в состоянии наркотического опьянения.

Обстоятельства случившегося уточняются. Девушка находится в тяжелом состоянии. Ситуацией заинтересовались сотрудники полиции.

Девочка воспитывается в неполной семье. На учете в ПДН ребенок не состоит.

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Фото: Pxhere